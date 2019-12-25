كلارك: أفضل أيام «طيران الإمارات» لم تأت بعد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

قال تيم كلارك رئيس طيران الإمارات إنه مع نهاية يونيو/ حزيران 2020، سيطوي فصلاً استمر 35 عاماً من حياته المهنية، مع التنحي عن منصب رئيس طيران الإمارات، مضيفاً في مذكرة داخلية للموظفين: «سأترك الشركة في أيدي فريقنا القيادي المؤهل الذي يضم مجموعة من المديرين الموهوبين والزملاء الذين خدموا لفترة طويلة، والذين عملوا معي لإدارة الشركة. كما يشرفني أن أقدم لهم دعمي كمستشار إذا دعت الحاجة».

وكان سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أعلن في مذكرة داخلية نشرها موقع ”الخليج 365” أمس الأول، تقاعد تيم كلارك بدءاً من يوليو/ تموز المقبل.

وشكر كلارك في المذكرة التي اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منها، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، وقال: «إنه لشرف لي أن أعمل معه لبناء طيران الإمارات والمساهمة في صناعة الطيران في دبي». ووصف كلارك فريق العمل بأنهم زملاء من الطراز العالمي و«فريق رائع يمثل بحق أفضل الأشخاص من أكثر من 160 دولة». وقال: «بدون الطاقم، كانت خططنا ستبقى أحلاماً على اللوح».

ووفقاً لكلارك، فإن أفضل أيام طيران الإمارات لم تأت بعد، مؤكداً أنه يتطلع إلى مشاهدة الازدهار والمساهمة في النجاح من خلال وظيفة المستشار.

وفي رسالته للموظفين، كشف كلارك عن وصفات للنجاح يمكن اعتمادها في أي مؤسسة حيث قال: «أنا فخور جداً بكل ما حققته طيران الإمارات على مر السنين وهو كل ما حققناه كفريق واحد، إن طيران الإمارات هي الأفضل في العالم ولم يتعلق الأمر بفرد فقط إنما بشركة وعلامة تجارية بنيناها معاً، طيران الإمارات هي الناقلة التي يرغب المسافرون في السفر معها، كما أنها محط اهتمام الموهوبين للعمل بها. كما إنها شركة طيران ذات توجه تجاري تعتمد على مبدأ الابتكار وتقوم على الأخلاق، وتساهم بشكل إيجابي في الاقتصادات والمجتمعات التي تعمل فيها».

وتابع كلارك: «خلال السنوات الماضية التي شهدنا فيها العديد من التحديات، منذ بداية الشركة المتواضعة في عام 1985، لنصل إلى مكانتنا اليوم كعلامة تجارية عالمية مرموقة ولاعب قوي في الصناعة. أنا محظوظ جدًا لإتاحة الفرصة لي، لأخذ طيران الإمارات إلى هذه المكانة مع الموظفين لم يكن هذا ممكنا لولا الثقة والدعم والقيادة الحكيمة من رئيسنا سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم».

وأضاف: «لقد قمنا بالكثير من التخطيط الدقيق، وقمنا بالتحقق من التفاصيل الدقيقة لكل خطة ومنتج وخدمة واستراتيجية تم تنفيذها على الإطلاق، حيث إن معظم خطواتنا حققت النجاح. وعلى الرغم من مراعاتنا للتكاليف، إلا أن هذا لم يمنعنا من الاستثمار في الأفراد والمنتجات والتقنيات والعلامة التجارية. لقد حافظنا على قربنا من اتجاهات المستهلكين وركزنا على تقديم تجارب عالية الجودة للعملاء. مع هذه الأسس، فإن طيران الإمارات في وضع جيد للتعامل مع كل ما قد يجلبه المستقبل».