دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع الفيس بوك تجلب نمط الثيم المظلم لتطبيق الواتس اب على منصتي الأندوريد وiOS قريباً ظهر على التقنية بلا حدود.

بدأت شركة الفيس بوك في تجربة نمط الثيم المظلم على تطبيق الواتس اب للمرة الأولى خلال شهر مارس من بداية هذا العام، واليوم أكد موقع WABetaInfo على أن نمط الثيم المظلم سينطلق على تطبيق الواتس اب في منصتي الأندوريد وiOS قريباً.

يأتي نمط الثيم المظلم في التطبيقات لدعم المستخدمين بواجهة بلون داكن أو أسود غالباً لإظهار النصوص باللون الأبيض بكفاءة أكبر، وذلك لدعم المستخدمين برؤية أكثر كفاءة في الظلام أو الإضاءة المنخفضة، كما يعمل نمط الثيم المظلم على توفير شحن البطارية في الهواتف المميزة بشاشات AMOLED.

ولقد أكد موقع WABetaInfo اليوم وفقاً لتسريبات جاءت عبر بعض المستخدمين الذين قاموا بتجربة ميزة نمط الثيم المظلم بالفعل، على أن الميزة إنتهت بالفعل إستعداداً لبدء دفعها لكافة المستخدمين على منصتي الأندوريد وiOS.

من جانب أخر أشارت بعض الشائعات إلى أن ميزة الثيم المظلم ستتوفر في نموذجين على منصة iOS وفقاً لإعدادات الوصول المستخدمة على هاتف iPhone.

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أيضاً من المقرر أن يتوفر لمستخدمي منصة iOS نمط Low Data إلى جانب نمط الثيم المظلم، حيث يدعم نمط Low Data إستهلاك منخفض للبيانات، كما يعمل على وقف التحميل التلقائي للرسائل الصوتية لخفض إستهلاك البيانات على الهاتف.

كما يدعم التطبيق لاحقاً Haptic Touch لإظهار مزيد من الإختيارات في تطبيق الواتس اب، وذلك عن طريق الضغط المطول على رمز التطبيق.

المصدر

هذا الموضوع الفيس بوك تجلب نمط الثيم المظلم لتطبيق الواتس اب على منصتي الأندوريد وiOS قريباً ظهر على التقنية بلا حدود.