دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سامسونج تعمل على تطوير قاعدة شحن 10000 mAh تدعم قدرة 25W ظهر على التقنية بلا حدود.

أعتمدت شركة سامسونج إصدار جديد لقاعدة شحن مميزة بسعة 10000 mAh في وكالة FCC والتي تدعم قدرة 25W، كما تدعم معايير USB، ومن المتوقع أن يتم الكشف عنها في فعاليات مؤتمر CES 2020.

أطلقت شركة سامسونج سلسلة هواتف Galaxy Note10 بترقية في تقنية الشحن السريع، حيث دعمت الهواتف قدرة 25W و قدرة 45W، واليوم تستعد العملاق الكوري لإطلاق قاعدة شحن سعة 10000 mAh تدعم إنتاج طاقة بقدرة 25W.

ولقد رصدت صور لقاعدة الشحن الجديدة من سامسونج في قاعدة بيانات FCC، والتي تتميز باثنان من منافذ USB-C، حيث من المتوقع أن يدعم أحدهم شحن القاعدة، بينما يدعم المنفذ الأخر شحن الأجهزة الذكية، أو قد تستخدم المنافذ لشحن الأجهزة أو القاعدة أيضاً.

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كما تأتي قاعدة الشحن بمواصلات USB-C لذا من المتوقع أن تدعم الشحن أيضاً بقدرة 25W، وتكشف الصور عن ميزة الشحن اللاسلكي في قاعدة الشحن، إلا أن التوقعات تشير إلى أن ميزة الشحن اللاسلكي لن تتخطى قدرة 15W.

يذكر أن شركة سامسونج لم تؤكد في الوقت الحالي على موعد للإعلان عن قاعدة الشحن رسمياً، إلا أن التوقعات تشير إلى شهر فبراير خلال مؤتمر Galaxy S11، أو خلال فعاليات مؤتمر CES للعام 2020 في شهر يناير.

المصدر

هذا الموضوع سامسونج تعمل على تطوير قاعدة شحن 10000 mAh تدعم قدرة 25W ظهر على التقنية بلا حدود.