دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي غداً: "حلقة النار" الكسوف الأخير في الوطن العربي لعام 2019

يشهد الوطن العربي مع شروق شمس الغد، الخميس، كسوف الشمس الثالث والأخير لعام 2019، مدته 3 دقائق و40 ثانية في ظاهرة علمية تعرف بـ "حلقة النار" أو "الضوء".

نقلاً عن الموقع الإلكتروني لمجلة فوربس، يبدأ كسوف الشمس في تمام الساعة 03:43 بتوقيت غرينتش "التوقيت العالمي"، بتاريخ 26 ديسمبر 2019، أما بتوقيت المحيط الهادئ سيكون في تمام الساعة 22:43.

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سوف يتمكن سكان السعودية وقطر والإمارات وعُمان من رؤية الكسوف بوضوح، بالإضافة إلى مناطق في جنوب الهند وسريلانكا وإندونيسيا وسنغافورة وماليزيا وبعض المناطق الشرقية من جزيرة غوام، إلا أنه لن يكون مرئياً أمام سكان أميركا الشمالية.

أما عن حلقة النار فسوف يتم مشاهدتها بوضوح من منطقة الهفوف في شمال شرقي الرياض في المملكة العربية السعودية، لكن لا ينصح بالنظر دون حماية إلى الشمس خلال هذه الظاهرة، خاصة أن القمر سيحجب وسط قرص الشمس، وسيترك هالة دائرية تعرف باسم "حلقة النار" لذا لن يحجب الشمس بشكل كامل.

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وأوضح التقرير المنشور على موقع فوربس، أنه "بالرغم جمال المشهد، فإن الأشعة الصادرة عن الشمس تظل خطيرة للعين المجردة، وستكون بحاجة إلى نظارات خاصة".

يذكر أنه من المقرر أن القمر سيحجب 99% من أشعة الشمس في 21 يونيو عام 2020 مما سيجعل سكان العالم في انتظار رؤية كسوفاً آخر، لكن لفترة قصيرة في مناطق في إفريقيا وآسيا.المزيد:

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