شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل الاحتجاجات الشعبية فى عدد من المحافظات العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل المحتجون العراقيون، اليوم الأربعاء، التظاهر فى بغداد وعدد من المحافظات الأخرى، رغم إقرار قانون الانتخابات الجديد، وذكر ناشطون فى تصريحات صحفية، أن الاحتجاجات تواصلت منذ مساء أمس الثلاثاء فى ساحة التحرير ببغداد، لمواصلة الضغط بهدف تحقيق بقية المطالب، من أبرزها تكليف شخصية مستقلة برئاسة الحكومة الجديدة خلفا لحكومة المستقيل عادل عبدالمهدي.

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء السعودية "واس"، شدد المحتجون على وجوب إقرار قانون الانتخابات الجديد، الذى يفترض أن ينهى هيمنة الأحزاب الكبيرة، عبر نظام التصويت الفردى ضمن دوائر انتخابية متعددة فى المحافظة الواحدة.

و من الجدير بالذكر، أفاد مصدر أمنى عراقى، اليوم الاربعاء، أن محتجين أقدموا على حرق مقار أحزاب سياسية فى محافظة الديوانية، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية.

وقال المصدر الأمنى، فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية، إن فرق الدفاع المدنى فى المحافظة تمكنت من السيطرة على النيران في هذه المقار واخمادها.

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وقد سادت حالة من الغضب فى الديوانية، فور إعلان نبأ وفاة الناشط العراقى ثائر الطيب متأثرا بجروح أصيب بها إثر محاولة اغتيال تعرض فى شهر ديسمبر الماضى، كما دعت تنسيقيات الحراك الشعبي فى العراق إلى قطع الطرق الرئيسية فى بغداد، ردا على وفاة الناشط .

و من جهة أخرى، طالبت بعثة الاتحاد الأوروبى فى العراق، أمس الثلاثاء، وزارة الداخلية العراقية بإنهاء العنف ضد المتظاهرين.

وقالت البعثة، إن ممثلى الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، طالبوا فى اجتماع ببغداد مع وزير الداخلية العراقى ياسين الياسرى، بالعمل بحزم ضد عمليات القتل والاختطاف والاختفاء القسرى للمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين المسالمين.