شكرا لقرائتكم خبر عن تميم يدعم الإرهاب واقتصاد الدوحة ينهار.. البورصة القطرية تواصل نزيف خسائرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت البورصة القطرية نزيف الخسائر متأثرة باستمرار سياسات دعم تميم بن حمد للإرهاب والميليشيات المسلحة فى مختلف الدول العربية، الأمر الذى كبد قطاعات الاقتصاد انهيارات كبرى كان على رأسها سوق الأوراق المالية، وكشفت قطريليكس المحسوبة على المعارضة القطرية، أن البورصة القطرية قد شهدت تراجعا خلال تعاملات اليوم الأربعاء من حيث قيم التداول متأثرة بارتفاع المضاربات على سهمى قطر وعمان والسلام الدولية، واقتنصت 3 أسهم نحو 40.77% من سيولة بورصة قطر فى منتصف تعاملات بورصة قطر حيث بلغت قيمة التداول على الأسهم الثلاث 14 مليون ريال، علمًا بأن سيولة البورصة فى تلك الأثناء بلغت 34.34 مليون ريال.

وزعت السيولة بين الأسهم الثلاثة بواقع 6.83 مليون ريال من سيولة قطر للتأمين، و4.96 مليون ريال لشركة بلدنا، و2.21 مليون ريال لناقلات.

يشار إلى أن أداء الأسهم الثلاثة جاء متباينًا، إذ ارتفع قطر للتأمين وبلدنا بنسبة 1.25%، و1% على التوالى، فيما تراجع ناقلات 0.40%. وبلغ حجم التداول على الشركات الثلاث 7.98 مليون سهم، تشكل 38.90% من كميات البورصة فى ذلك التوقيت البالغة 20.52 مليون سهم. وشهد المؤشر العام لبورصة قطر ارتفاعا طفيفا للغاية بنسبة 0.04% ليصل إلى النقطة 10434.15، رابحًا 4.33 نقطة عن مستويات أمس الثلاثاء.

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قطريليكس

وشهدت التعاملات ارتفاع 4 قطاعات على رأسها التأمين بـ0.83% فيما تراجعت 3 قطاعات تقدمها النقل بـ0.17%، وتصدر قطر وعمان الارتفاعات بـ4.34% فيما جاء الأول على رأس التراجعات بـ1.49%.