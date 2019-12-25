شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين نظام المسعف الإلكترونى بالمنطقة الشرقية بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشن الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه بديوان الإمارة، اليوم الأربعاء، نظام المسعف الإلكترونى، التابع للهيئة العامة للهلال الأحمر، بحضور رئيس الهيئة الدكتور محمد بن عبدالله القاسم، ونوه أمير المنطقة الشرقية، بما شهدته الخدمات الإسعافية من تطورٍ متسارع، بفضل القيادة، بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولى العهد محمد بن سلمان، من حرص ومتابعة لمواكبة أحدث المستجدات والممارسات فى تطوير الخدمات الإسعافية، مؤكداً أن استخدام التقنية فى تقديم وتطوير الخدمات، لا يعنى اغفال تطوير وتأهيل الكوادر البشرية المختلفة.

و وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، بين الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أن امداد المجتمع وتأهيله بالمعرفة والعلم حول إجراءات الإسعافات الأولية ضرورة ملحة، ولابد من تكثيف الجهود فى هذا الجانب، والتكامل مع الجهات المعنية، وتطوير البرامج المقدمة لتواكب حالات الطوارئ فى مختلف المواقع، مشيراً إلى ضرورة الاستفادة من خبرات الجهات المختلفة، مثل لجنة السلامة المرورية، ومراعاة طول الطرق وتوسع محافظات المنطقة الشرقية، والتنسيق مع المنشآت الصناعية لتقديم الخدمات والمساندة لهم، متمنياً سموه لمنسوبى الهيئة التوفيق فى أداء عملهم.

ووجه الأمير سعود بن نايف، كلمةً لمنسوبى الهلال الأحمر فى الميدان، أوصاهم بتقوى الله، مبيناً أن الجميع يعول على رجال الهلال الأحمر لأداء مهامهم بأمانة وإخلاص فى الحالات الطارئة والإسعافية.

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ويسهم برنامج المسعف الإلكترونى، فى سهولة إيصال البلاغات للفرق الإسعافية الميدانية، وتهيئة غرفة الطوارئ لاستقبال الحالة وإعداد التجهيزات اللازمة لذلك، ومعرفة أقرب الطرق للوصول للحالة أو للوحدة الإسعافية.

من جانبه، أعرب رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودى عن شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية على دعمه المستمر والمتواصل لعمل الهيئة فى المنطقة، مبيناً أن تدشين هذا النظام هو جزء من منظومة تطوير عمل الهيئة، واستخدام التقنية فى تقديم الخدمات.