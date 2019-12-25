القدس.. يهودي مسلح بسكين يقتحم كنيسة القيامة

معتز بالله محمد/الخليج 365

اقتحم شاب يهودي يحمل سكينا، الأربعاء، كنيسة القيامة بالقدس المحتلة، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

وقالت القناة "13" العبرية في خبر عاجل، إن الشرطة الإسرائيلية أوقفت شابا يهوديا اقتحم كنيسة القيامة بالحي المسيحي للبلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وأوضحت أن الشاب كان يحمل في يده "سكين مطبخ كبير"، واقتحم المكان المقدس في ذروة احتفالات أعياد الميلاد.

Advertisements

وأفادت أن هجوم الشاب على الكنيسة، تسبب في حالة كبيرة من الفزع بين روادها.

وقالت إن الهجوم لم يسفر عن إصابات.

ولم تورد القناة العبرية تفاصيل إضافية حول الهجوم. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.