القدس.. يهودي مسلح بسكين يقتحم كنيسة القيامة

اقتحم شاب يهودي يحمل سكينا، الأربعاء، كنيسة القيامة بالقدس المحتلة، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.
وقالت القناة "13" العبرية في خبر عاجل، إن الشرطة الإسرائيلية أوقفت شابا يهوديا اقتحم كنيسة القيامة بالحي المسيحي للبلدة القديمة بالقدس المحتلة.
وأوضحت أن الشاب كان يحمل في يده "سكين مطبخ كبير"، واقتحم المكان المقدس في ذروة احتفالات أعياد الميلاد.
وأفادت أن هجوم الشاب على الكنيسة، تسبب في حالة كبيرة من الفزع بين روادها.
وقالت إن الهجوم لم يسفر عن إصابات.
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