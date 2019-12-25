العراق.. "البناء" يرشح محافظ البصرة أسعد العيداني لرئاسة الحكومة

العراق/ علي جواد/ الخليج 365

كشف عضو في كتلة "تحالف البناء" بالبرلمان العراقي (150 نائبا من أصل 329)، الأربعاء، عن ترشيح كتلته لمحافظ البصرة الحالي أسعد العيداني، لمنصب رئيس الحكومة المقبلة.

وقال مختار الموسوي عضو التحالف للأناضول، إن "تحالف البناء رشح محافظ البصرة أسعد العيداني لمنصب رئيس الوزراء بعد أن قدم قصي السهيل المرشح عن التحالف للمنصب اعتذاره".

ولم يوضح التحالف بعد تفاصيل عن موعد إبلاغ رئاسة الجمهورية بمرشحه، ومن ثم تكليفه.

وفي وقت سابق، الأربعاء، قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل، لـ"تحالف البناء" اعتذاره عن ترشيحه لمنصب رئاسة الحكومة.

فيما تم استبعاد محمد شياع السوداني المدعوم من تحالف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي على خلفية الرفض الشعبي الواسع له.

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ويأتي اعتذار السهيل، وسط رفض واسع من قبل المتظاهرين العراقيين له، فضلا عن قوى سياسية بارزة على رأسها تحالف "سائرون" المدعوم من مقتدى الصدر، وائتلاف "النصر" بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، وقوى سنية بينها الكتلة التي يتزعمها رئيس البرلمان الأسبق أسامة النجيفي.

والأحد، انقضت المهلة الدستورية أمام رئيس الجمهورية لتكليف مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة، وسط خلافات وجدل واسعين بشأن الكتلة البرلمانية الأكبر التي ستوكل بهذه المهمة.

ويشهد العراق احتجاجات شعبية غير مسبوقة منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تخللتها أعمال عنف خلفت 497 قتيلا وأكثر من 17 ألف جريح، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان (رسمية) ومصادر طبية وأمنية.

وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.

ويطالب المتظاهرون باختيار مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة يكون مستقلا ونزيها وغير خاضع للأحزاب ولا للخارج، وخاصة إيران، ليتولى إدارة البلد خلال مرحلة انتقالية، تمهيدا لانتخابات مبكرة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.