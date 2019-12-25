مصر.. توقيع 4 اتفاقيات تنقيب عن النفط والغاز

القاهرة/ الخليج 365

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، الأربعاء، توقيع 4 اتفاقيات للتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما بمناطق الصحراء الغربية وخليج السويس ووادي النيل، باستثمارات حدها الأدنى 155 مليون دولار.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الاتفاقيات الموقعة بمناطق متفرقة من البلاد، تتضمن منح توقيع بحوالي 10.5 ملايين دولار وتشمل حفر 30 بئرا.

وأضاف البيان أنه جرى إبرام الاتفاقيات مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك لامتيازين في الصحراء الغربية (غرب)، ومع الهيئة وشركة "ميرلون الفيوم" بشأن امتياز في وادي النيل (وسط)، ومع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، وشركتي باسيفيك وزد.إن.بي بشأن امتياز في خليج السويس (شمال شرق).

وقال وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، إنه بتوقيع الاتفاقيات الأربع، يصل عدد الاتفاقيات البترولية التي أبرمتها الوزارة مع المستثمرين والشركاء منذ منتصف 2013 وحتى الآن إلى 103 اتفاقيات بترولية.

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وفي 21 أغسطس/ آب 2019، قال الوزير المصري إن متوسط إنتاج مصر من الزيت الخام والمتكثفات يبلغ حاليا 630 ألف برميل يوميا، "ونهدف إلى 690 ألف برميل يوميا في نهاية العام المالي الحالي.

ويبدأ العام المالي بمصر في مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

وفي سبتمبر/ أيلول 2019، ارتفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى 7 مليارات قدم مكعبة يوميا، بدعم من الاكتشافات الأخيرة سواء حقل ظهر في البحر المتوسط ( شمال) أو اكتشافات شمال الإسكندرية أو دلتا النيل ( شمال) وفق بيانات وزارة البترول.

وينتظر أن تستقبل مصر أولى شحنات الغاز الطبيعي من حقل لفيثان الإسرائيلي خلال وقت لاحق من الشهر المقبل، حسب تصريحات عبرية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.