تركيا تقدم مساعدات لسوريين فروا من "بي كا كا/ ي ب ك" بدير الزور

أنقرة/الخليج 365

وزعت تركيا مساعدات غذائية على سوريين نزحوا من محافظة دير الزور (شرق) إلى مدينة تل أبيض في منطقة نبع السلام هرباً من ظلم واضطهاد تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابي.

وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية الأربعاء، إن مساعدات غذائية "تم تقديمها بالتنسيق مع فرق دائرة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، إلى أشقائنا السوريين الذين لجأوا إلى تل أبيض في منطقة نبع السلام ، هربًا من ظلم واضطهاد تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابي في محافظة ديرالزور".

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وأضاف البيان أن الفرق وزعت بطانيات على السوريين في المنطقة بسبب انخفاض درجات حرارة الطقس.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.



وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.