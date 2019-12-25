السودان.. انطلاق مظاهرات تطالب بتحقيق "أهداف الثورة"

الخرطوم/ الخليج 365

جابت مظاهرات في العاصمة السودانية الخرطوم، الأربعاء، شارك فيها المئات، للمطالبة بتحقيق أهداف الثورة ومعالجة المشاكل الاقتصادية للبلاد.

وتأتي المظاهرات قبيل ساعات من خطاب مرتقب لرئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك عند الساعة (18:00 تغ) ، بمناسبة حلول الذكرى السنوية الأولى لانطلاق احتجاجات شعبية أطاحت بنظام الرئيس السابق عمر البشير.

وأفاد مراسل الخليج 365، بأن المئات خرجوا في مظاهرات واحتشدوا أمام القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم، حاملين الأعلام السودانية وصورا لقتلى سقطوا بالاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول 2018.

كما ردد المتظاهرون هتافات تطالب بالقصاص لقتلى الاحتجاجات وتحقيق العدالة وكافة أهداف الثورة.

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والخميس الماضي، حلّت الذكرى الأولى للثورة السودانية التي انطلقت في 19 ديسمبر 2018، ونجحت في الإطاحة بالبشير (1989- 2019)، حينما عزله الجيش في 11 أبريل/نيسان تحت وطأة تلك الاحتجاجات الشعبية المنددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وتقدر لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية) عدد قتلى الاحتجاجات في السودان منذ ديسمبر الماضي بــ246 شخصا، وعدد المصابين المسجلين لديها ألف و353 فيما تقدرهم وزارة الصحة بـ 184 قتيل.

وبدأ السودان، في 21 أغسطس/ آب الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري (المنحل) وقوى التغيير، قائدة الحراك الشعبي.

وتعد معالجة المشاكل الاقتصادية وإنهاء النزاع مع فصائل المعارضة المسلحة وتحقيق السلام في البلاد، من أبرز الملفات على طاولة الحكومة الانتقالية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.