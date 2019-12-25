"فتح": لا مرسوم خاص بالانتخابات دون القدس

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



جدد المتحدث باسم حركة "فتح"، أسامة القواسمي، الأربعاء، رفض حركته إصدار مرسوم رئاسي، خاص بالانتخابات، دون الحصول على موافقة إسرائيل على عقد الانتخابات في مدينة القدس.

وقال القواسمي إن إجراء الانتخابات الفلسطينية دون مدينة القدس يعني "الانزلاق في صفقة العار الأمريكية (صفقة القرن)".

وأضاف القواسمي في بيان صحفي تلقت وكالة الخليج 365 نسخة منه، إن "قضية القدس ليست لعبة أو ملفا يقبل التأويل والتفسير الحزبي، وإنما قضية وطنية مقدسة لا نقبل أن تخضع لمسار الابتزاز والضغط من الأقرباء والأعداء".

وقال المتحدث باسم حركة "فتح"، إن "إصدار المرسوم دون إزالة العقبات الإسرائيلية يعني الانزلاق نحو إجراء الانتخابات دون القدس، والبحث عن أنصاف الحلول، وحينها سيبدأ الضغط على القيادة الفلسطينية لإجرائها بأي ثمن، بدلا من الضغط على الاحتلال الاسرائيلي لإزالة حواجزه وموانعه وعوائقه".

وكانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، قد دعت الأربعاء، حركة فتح والسلطة الوطنية الفلسطينية إلى فرض العملية الانتخابية في مدينة القدس المحتلة، وتحويلها إلى "حالة اشتباك شعبي وسياسي مع الجانب الإسرائيلي".

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وقال صلاح البردويل القيادي في الحركة في مؤتمر صحفي عقده " لا نقبل بأخذ الإذن من الاحتلال لإجراء الانتخابات، بل نفرض العملية الانتخابية فرضا، ونحوّل القدس إلى ساحة اشتباك شعبي وسياسي".

وجدّد البردويل تأكيد حركته على "رفضها إجراء انتخابات دون القدس".

كما طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بضرورة إصدار المرسوم الرئاسي الخاص بالانتخابات، دون انتظار موافقة إسرائيل على إجرائها بمدينة القدس.

وأرسلت "حماس" مؤخرا، موافقتها الرسمية، للرئيس عباس، على إجراء الانتخابات.

وعقدت آخر انتخابات رئاسية عام 2005، فيما أجريت آخر انتخابات تشريعية في 2006.

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