قيس سعيد: الآفاق واسعة للتعاون بين تونس وتركيا

تونس / يسرى وناس / الخليج 365

قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، الأربعاء، إن الآفاق واسعة للتعاون بين تونس وتركيا، في إطار تحقيق التوازن في كل المجالات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده سعيد مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في القصر الرئاسي بالعاصمة تونس.

وأشار سعيد إلى أنه بحث مع الرئيس أردوغان العلاقات الثنائية بين البلدين، وجرى التركيز على تطوير التعاون في كافة المجالات في إطار التوازن.

وأضاف بأنه تم التطرق إلى مسائل اقتصادية وتجارية، من بينها قطاعا الصحة والزراعة.

وأشار سعيد إلى أن الرئيس التركي أكد أنه سيتم الاتفاق لاحقا بين البلدين على بناء مستشفى خاص بالأطفال بدعم من الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا".

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ولفت إلى أنه تم التطرق خلال المحادثات إلى المبادرة التي أطلقتها تونس مؤخرا حول ليبيا.

وقال إن مذكرة ترسيم الحدود بين ليبيا وتركيا لا تتعلق بحدود تونس وإنها مسألة تخص البلدين.

وفي وقت سابق الأربعاء، وصل الرئيس أردوغان إلى تونس في زيارة عمل غير محددة المدة.

وكان الرئيس قيس سعيّد في استقبال نظيره التركي بمطار قرطاج الدولي، حسبما صرحت رشيدة النيفر مستشارة الرئيس التونسي لشؤون الإعلام والاتصال، للأناضول.

وحسب مصادر في الرئاسة التركية، يرافق أردوغان في الزيارة كل من وزيري الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والدفاع خلوصي أكار، إضافة إلى رئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، والمتحدث باسم الرئاسة ابراهيم قالن.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.