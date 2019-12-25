أردوغان يلتقي سعيد في تونس

تونس/ الخليج 365

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع نظيره التونسي قيس سعيد في العاصمة تونس.

وجرى اللقاء الثنائي، الأربعاء، بشكل مغلق في القصر الرئاسي، قبل الانتقال إلى لقاء يضم وفدي البلدين.

وحضر اللقاء من الجانب التركي وزيري الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والدفاع خلوصي أكار، إضافة إلى رئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.