مقتل مطلوبين خلال عملية أمنية بالدمام

صحيفة الخليج الالكترونية

قُتِل مطلوبان خلال عملية أمنية، ظهر اليوم، بحي العنود بالدمام، ولم تُكشف بعدُ هوية المطلوبين اللذين قُتِلا بعد تبادل لإطلاق نار مع قوات الأمن.

وأشارت المعلومات الأولية بأن المطلوبين تحصّنا في منزل أحد المواطنين بحي العنود بالدمام، وتمكّنت الأجهزة من القضاء عليه بعد عملية إطلاق نار، فيما يصب أحد المواطنين أو المارة بأذى.