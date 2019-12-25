شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تُحذر من تقلبات جوية بـ4 مناطق في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عدداً من التنبيهات اليوم الأربعاء التي تحذر من تقلبات جوية متوقعة، على عدد من المناطق والمحافظات، تضمنت هطول أمطار متنوعة مصحوبة باضطرابات جوية، وجريان للسيول في بعض المناطق والمحافظات.

وحذرت “الأرصاد” من أمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مستوى الرؤية الأفقية، على عدد من مدن ومحافظات منطقة مكة المكرمة يشمل محافظات: “أضم، والجموم، والطائف، ومكة المكرمة، والعرضيات، والكامل، والموية، وميسان”، وذلك بداية من الساعة 11 صباحاً وحتى الثامنة مساءً.

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فيما حذرت في تنبيه آخر من تقلبات جوية على بعض محافظات ومدن منطقة عسير، تتضمن هطول أمطار بين متوسطة وغزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح، ما يتسبب في تدني مستوى الرؤية الأفقية، على كل من: مدينة أبها، ومحافظات خميس مشيط، وأحد رفيدة، والحرجة، والمجاردة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، ومحايل”، وذلك من العاشرة صباحاً حتى السادسة مساءً.

وشملت تنبيهات الأرصاد تنبيها لمنطقة الباحة، بهطول أمطار بين متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بـنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية على كل من: “الباحة، والحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وفرعة غامد الزناد، وقلوة”، بداية من الساعة 11 صباحاً حتى السادسة مساءً.

كما أطلقت تنبيهاً يحذر من تقلبات جوية وهطول أمطار على عدد من مدن ومحافظات جازان، يشمل: “أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والدرب، والطوال، والعارضة، وبيش، وجازان، وصامطة، وصبيا، وفرسان”، يتضمن هطول أمطار من غزيرة لمتوسطة، ونشاطاً في الرياح السطحية وتدني الرؤية، من 3:35 صباحاً وحتى 2 ظهراً.