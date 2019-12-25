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مقتل اثنين من المطلوبين في عملية أمنية بالدمام

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محمد النحاس 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل اثنين من المطلوبين في عملية أمنية بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نفذت قوات الأمن، صباح اليوم الأربعاء، عملية أمنية في الدمام أسفرت عن مقتل اثنين من المطلوبين أمنياً.

ومن المنتظر أن يصدر بيان صحفي من الأجهزة الأمنية تكشف فيه تفاصيل العملية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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