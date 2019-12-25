شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل اثنين من المطلوبين في عملية أمنية بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نفذت قوات الأمن، صباح اليوم الأربعاء، عملية أمنية في الدمام أسفرت عن مقتل اثنين من المطلوبين أمنياً.

ومن المنتظر أن يصدر بيان صحفي من الأجهزة الأمنية تكشف فيه تفاصيل العملية.

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