شكرا لقرائتكم خبر عن «CNN» أعادت نشرها.. مصور سعودي يوثق بالصور «رحلة نجم» في سماء المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية تقريرًا مصورًا على موقعها الإلكتروني، حمل عنوان “رحلة نجم”، للمصور السعودي، حسين العسكر، حيث رصد المصور نجوم المملكة التي تتفاوت أضواؤها، بعيدًا عن صخب المدينة وضجيجها، وتحديدًا في براري محافظة الدلم.

وقال العسكر للشبكة الأمريكية: “يتيح تصوير النجوم لك مساحة من التأمل، خاصة إذا تواجدت في منطقة برية، بعيدة عن صخب المدن”.، مضيفاً أنه من المهم أن يحدد المصور هدفه في جلسة التصوير، منها تحديد نجم الشمال القطبي، الذي يحتاج إلى خبرة كبيرة.

وأوضح “العسكر” أن “النجوم في الجزء الشمالي الغربي تتشكل على هيئة دوائر حول النجم القطبي”، حيث تستمر عملية التصوير بشكل متواصل حوالي ساعتين إلى 3 ساعات، إذ يتم دمج الصور لاحقًا باستخدام برامج خاصة للنجوم، وبالطبع يمكنك أيضًا تحويل الصور إلى فيديو من خلال تقنية الفاصل الزمني.

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