كيف يستفيد الجسم من تناول 3 تمرات يومياً؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 ديسمبر 2019

التمر غني بالسكر، والألياف، والبوتاسيوم، والمغنيزيوم، وغيرها من المعادن والفيتامينات، كما أنه سريع الهضم والامتصاص، ويمد الجسم بالطاقة. أشارت مجلة "فرويندين" إلى أن هناك تأثيرات مدهشة لتناول التمر يومياً، حتى أنه يساعد على إنقاص الوزن عند تناوله دون إفراط. علاج للتوتر يحتوي التمر على الكثير من فيتامين ب6، المسؤول عن إنتاج السيروتونين والنورادرينالين، وتعمل هذه الهرمونات على تنظيم مستوى التوتر، وتحسين المزاج، وقد يؤدي الانخفاض المستمر لفيتامين ب6 إلى الاكتئاب. تقوية العظام يساعد البورون في التمر على تقوية العظام، لكن الفوسفور، والبوتاسيوم، والكالسيوم، والمغنيسيوم، والمعادن الموجودة في هذه الثمار المجففة تسهم أيضاً في صحة العظام ومنع أمراض مثل هشاشة العظام. إنقاص الوزن رغم احتواء التمر على كثير من السكريات والسعرات الحرارية، إلا أنه يساعد في إنقاص الوزن إذا كان تناوله بلا إفراط، فمضادات الأكسدة فيه تحفز الهضم والتمثيل الغذائي، فضلا عن الشعور بالامتلاء، ما يقلل الرغبة في تناول الطعام. المساعدة على الهضم تحتوي التمور على نسبة عالية من الألياف المهمة لعمل الجهاز الهضمي بشكل صحيح، كما أن تناول التمر يقي من الإمساك. التخفيف من أعراض الحساسية يساعد التمر على تخفيف أعراض الحساسية مثل العطس، وسيلان الأنف، ودموع العينين بسبب مكوناته المضادة للأكسدة.

