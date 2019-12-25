سامسونغ غلاكسي Note 10 Lite الجديد يأتي بمعالج قديم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 ديسمبر 2019

أشارت تقارير إعلامية إلى أن الهاتف الذكي سامسونغ غلاكسي Note 10 Lite الجديد يأتي مزوداً بالمعالج Exynos 9810-SoC ثماني النوى القديم من عام 2018، والذي يعمل بسرعة 2.7 هرتز. وتشتمل باقة التجهيزات التقنية الأخرى لهاتف سامسونغ الجديد على شاشة Super AMOLED قياس 6.7 بوصة وتعمل بدقة 2400×1080 بيكسل مع دعم تقنية HDR، وتبلغ سعة ذاكرة الوصول العشوائي 6 غيغابايت مع ذاكرة داخلية سعة 128 غيغابايت، والتي يمكن زيادتها إلى 512 غيغابايت بواسطة بطاقة الذاكرة microSD الخارجية. وأضاف تقرير لبوابة التقنيات " winfuture.de" الألمانية أن كاميرا السيلفي تعمل بدقة 32 ميغابيكسل وتأتي في ثقب صغير في منتصف الجزء العلوي من الشاشة، وعلى الجانب الخلفي لهاتف سامسونغ الجديد تظهر الكاميرا الخلفية الثلاثية بدقة 12 ميغابيكسل لكل منهما، حيث يعمل المستشعر الرئيسي مع فتحة عدسة F/1.7 وتقنية تركيز تلقائي مزدوجة البيكسل وزووم بصري 2x، بالإضافة إلى عدسة واسعة الزاوية وعدسة مقربة. ويأتي بقلم الإدخال S Pen بمستويات حساسية الضغط 4096، بالإضافة إلى تقنية البلوتوث 5.0 وتقنية اتصالات المجال القريب NFC ومقبس سماعة الرأس 3.5 ملم والنظام العالمي لتحديد المواقع GPS وGLONASS وGalileo وWi-Fi Direct، مع مستشعر بصمة الأصابع أسفل الشاشة. ويعتمد الهاتف على نظام غوغل أندرويد 10 مع واجهة المستخدم One UI 2.0، بالإضافة إلى بطارية بسعة 4500 ميللي أمبير ساعة، ومن المتوقع طرح الهاتف الذكي الجديد في الأسواق العالمية خلال يناير (كانون الثاني) المقبل.

