كمبيوتر صغير بتقنية تبريد بلا مراوح

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 ديسمبر 2019 أطلقت شركة "ماكس تانغ" كمبيوتراً صغيراً جديداً باسم VHFP30 بسعر يبدأ من 449 دولاراً أمريكياً. وأوضحت الشركة الصينية أن الكمبيوتر مزود بمعالج Ryzen 5 2500U رباعي النوى، ويعمل بسرعة تصل إلى 3.6 غيغاهرتز، مع إمكانية معالجة ثمانية مسارات في نفس الوقت، وتُسرع الرسوميات من خلال حل Vega 8 المدمج في وحدة المعالجة المركزية. ويُبرد المعالج 15 وات بلا مراوح، إذ يتضمن الجهاز شرائح تبريد مدمجة، ويمكن طلب الحاسوب الصغير الجديد دون ذاكرة وصول عشوائي أو ذاكرة داخلية، ويمكن تجهيزه بذاكرة وصول عشوائي سعة 8 غيغابايت كحد أقصى، وذاكرة داخلية بسعة 512 غيغابايت. وتشتمل باقة التجهيزات القياسية على مقبس HDMI ومنفذ DisplayPort والعديد من منافذ USB ومنفذي جيجابت إيثرنت.





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