شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان الفريق قايد صالح بمقبرة العالية بالجزائر العاصمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بدأت ظهر اليوم الأربعاء مراسم تشييع جثمان الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري الراحل بمقبرة العالية بالجزائر العاصمة.

وتقدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مشيعي الجنازة التي حضرها كبار المسؤولين الجزائريين الحاليين والسابقين، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدون والوفود الرسمية التي حضرت للمشاركة في الجنازة ،وتحرك جثمان الفقيد من قصر الشعب بوسط العاصمة إلى مقبرة العالية، في موكب عسكري حيث سجي الجثمان ملفوفا بالعلم الجزائر على عربة عسكرية مزينة بالورود.

واصطف آلاف الجزائريين على جانبي الطريق من قصر الشعب إلى مقبرة العالية، حاملين الأعلام الجزائرية وصور الفريق قايد صالح، مرددين هتافات تحمل شعارات وطنية.

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