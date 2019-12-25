شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان الفريق قايد صالح بمقبرة العالية بالجزائر العاصمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
بدأت ظهر اليوم الأربعاء مراسم تشييع جثمان الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري الراحل بمقبرة العالية بالجزائر العاصمة.
وتقدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مشيعي الجنازة التي حضرها كبار المسؤولين الجزائريين الحاليين والسابقين، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدون والوفود الرسمية التي حضرت للمشاركة في الجنازة ،وتحرك جثمان الفقيد من قصر الشعب بوسط العاصمة إلى مقبرة العالية، في موكب عسكري حيث سجي الجثمان ملفوفا بالعلم الجزائر على عربة عسكرية مزينة بالورود.
واصطف آلاف الجزائريين على جانبي الطريق من قصر الشعب إلى مقبرة العالية، حاملين الأعلام الجزائرية وصور الفريق قايد صالح، مرددين هتافات تحمل شعارات وطنية.
كما شهدت العاصمة الجزائرية، اليوم الأربعاء، جنازة قائد أركان الجيش، نائب وزير الدفاع أحمد قايد صالح، والذى وافته المنية الاثنين الماضى، حيث بدأت مراسم التشييع بإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الفقيد بقصر الشعب، بينما تم تشييعه بعدها إلى مثواه الأخير بمربع الشهداء فى مقبرة العالية بعد صلاة الظهر.
وكان في استقبال الجثمان اللواء سعيد شنقريحة رئيس الأركان بالنيابة وقادة القوات المسلحة الجزائرية، حيث وضع الجثمان ملفوفا بالعلم الجزائري في القاعة الرئيسية للقصر تمهيدا لإلقاء النظرة الأخيرة عليه من كبار المسؤولين الجزائريين والمواطنين الذين توافدوا على القصر من أمس.
وتوفى صباح الاثنين الماضى، الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الجزائرى ورئيس أركان الجيش الفريق، عن عمر يناهز 79 عامًا بعد يومين من تكريمه فى حفل تنصيب الرئيس الجزائرى الجديد عبد المجيد تبون.
وكانت وزارة الدفاع الجزائرية، قد أكدت، أن الجزائر فقدت بوفاة الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجيش الوطنى الشعبى أحد رجالاتها الأبطال.
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