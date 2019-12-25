الخبز باطل اليوم.. الجزائريون يتصدقون بما يملكون على روح قايد صالح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خيم الحزن اليوم على الجزائرين فى مختلف أنحاء البلاد، أثناء تشييع جثمان الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطنى ورئيس أركان الجيش الجزائرى، الذى وافته المنية يوم الاثنين إثر أزمة قلبية أصابته فى منزله، وازدحمت وسائل التواصل الاجتماعى بصور لمواطنين يبكون فقيدهم، الذى عودهم بخطاب كل ثلاثاء، يطمئنهم على وضع البلاد، ومسيرة الديمقراطية التى دعمها وكفلها لهم منذ بداية الحراك الشعبى.

فاكهة صدقة على روح الفقيد ولم يكتف المواطنون بالدعوات والهتافات، وإنما قاموا بعرض بضاعتهم صدقة على روحه، سواء كان خبز أو فاكهة أو مياه، وقام البعض الآخر، بإقامة مأدبة طعام صدقة على روحه، مطالبين الفقراء والمساكين بالدعاء للفريق أحمد قايد صالح، وكتب المواطنون على الخبز" الخبز باطل اليوم " أى مجانًا صدقة على روحة الفقيد أحمد قايد صالح. Advertisements

صدقة على روح الفقيد وبدأت مراسم توديع صالح بنقله فى السابعة من صباح اليوم، من المستشفى العسكرى نحو قصر الشعب، لإلقاء النظرة الأخيرة عليه، وسط تحية عسكرية من الجنود، وتوافد المسئولون وكبار الشخصيات لتوديعه أولهم رئيس الدولة عبد المجيد تبون، ورئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح ، كما حضر من مصر الفريق أول صدقي صبحي مساعد رئيس الجمهورية لشؤون الدفاع ، ممثلا للرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في تشييع الجنازة .وهتف المشيعون للجثمان قائلين : قايد صالح يامغوار حميت الشعب صغار وكبار

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