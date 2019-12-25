شكرا لقرائتكم خبر عن نشطاء سعوديون: هزة أرضية في الخبر.. والمساحة الجيولوجية بالمملكة تنفى وقوع زلزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، طارق أبا الخيل، ما يتم تداوله اليوم الأربعاء في وسائل التواصل الاجتماعي بحدوث هزة أرضية في مدينة الخبر، مؤكدا أن المركز الوطني للزلازل والبراكين في هيئة المساحة الجيولوجية لم يرصد أي زلزال في المنطقة الشرقية، مبينًا في الوقت نفسه أن المركز يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع ويتابع ويرصد كل شاردة وواردة عبر 270 محطة رصد زلزالي منتشرة في جميع مناطق المملكة.

ووفقا لصحيفة الرياض السعودية، شدد المتحدث لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانجراف خلف الشائعات.

وكان تداول نشطاء سعوديون هشتاج #هزه_ارضيه_في_الخبر على تويتر السعودية، بشكل واسع، وقال مواطن سعودى أن السبب هو شعور بعض سكان الخبر في المنطقة الشرقية بالسعودية بهزة ارضية خفيفة.

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لكن قال نشطاء آخرون أنهم لم يشعروا بأى زلزال أو هزة أرضية فى منطقة الخبر السعودية.