شكرا لقرائتكم خبر عن حماس تطالب بإصدار مرسوم لإجراء الانتخابات .. وتؤكد: القدس خط أحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت حركة حماس الفلسطينية أنه لا انتخابات إلا بمشاركة القدس رغمًا عن الاحتلال الإسرائيلى، مطالبة الرئيس أبو مازن بإصدار المرسوم الرئاسى فورًا دون انتظار موافقة الاحتلال الاسرائيلى.

وقال عضو المكتب السياسى لحركة حماس صلاح البردويل فى بيان له خلال مؤتمر صحفى حول تطورات الانتخابات الفلسطينية، إنه لا انتخابات بدون القدس ولا لاستجداء الاحتلال، ولن يذهب فلسطينى واحد لصناديق الاقتراع دون القدس، ولكن دون الإذن من الاحتلال، بل بفرضها عليه.

ونوه بأن حركة حماس تفاجأت بإعلان رئيس السلطة الفلسطينية عن تقديم طلب لأخذ الإذن من الاحتلال الإسرائيلى لإجراء الانتخابات فى القدس؛ ما مثّل صدمة كبرى لجماهير الشعب الفلسطينى، وقواه الوطنية والمجتمعية، ولم يستوعب عقل فلسطينى واحد هذا الفعل الغريب.

ودعا البردويل إلى تحويل الانتخابات فى القدس إلى حالة اشتباك سياسى وميدانى وشعبى نفرض من خلاله إجراء الانتخابات فى القدس.

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وأضاف أنه تقديرًا من حركة حماس لأهمية موضوع القدس ولخطورة إجراء الانتخابات بدون القدس عاصمة فلسطين الأبدية أكدت الحركة أن الانتخابات فة القدس خط أحمر، ويجب أن تتحول معركة إجراء الانتخابات فة القدس إلى حالة اشتباك سياسة ووطنة مع الاحتلال.

وأكدت حماس فة نص رسالتها لرئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر أنها لن تسمح للاحتلال بأن يعطل المسيرة الانتخابية الديمقراطية للشعب الفلسطينى، ولن تنتظر الإذن منه لإجرائها.

وأشار البردويل إلى أنه منذ إعلان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عزمه الدعوة إلى الانتخابات العامة قررت حركة حماس أن هذه الدعوة تمثل فرصة كبيرة للخروج من المأزق الذى تعيشه القضية الفلسطينية، ويعيشه الشعب الفلسطينى.

ونبه إلى أن حركة حماس والفصائل الوطنية قدمت كل التنازلات المطلوبة من أجل مصلحة الشعب الفلسطينى وبقناعة تامة بضرورة تقديم مصالح الفلسطينيين على أي مصالح أخرى.

ولفت البردويل إلى أن الحركة استقبلت الدكتور حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية مرات عديدة، وسلمته الحركة الرد المكتوب على رسالة الرئيس أبو مازن، وأكدت حماس في ردها موافقتها التامة على إجراء الانتخابات وتوفير المتطلبات اللازمة لإنجاح هذه الانتخابات، وضمان نزاهتها وشفافيتها في جو كامل من الحريات.