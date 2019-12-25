شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية تحذر من النظر إلى أشعة الشمس أثناء ظاهرة كسوفها غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت وزارة الصحة السعودية، من النظر إلى أشعة الشمس فى سماء المملكة أثناء حدوث ظاهرة الكسوف الحلقى صباح يوم غدٍ الخميس، وبينت "الصحة" فى رسالة "انفوجرافيك" توعوية نشرتها عبر حسابها بتويتر، أن النظر لأشعة الشمس تسبب تشوهاً فى الرؤية أو تغير فى اللون قد يظر مع مرور الزمن .

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء السعودية "واس"، أشارت إلى أن النظر مباشرة إلى الشمس أثناء الكسوف دون حماية صحيحة للعين "حتى لفترة قصيرة" يمكن أن يسبب ضررا دائما لشبكية العين، ويمكن أن يحدث ضررا بدون ألم ، وقد يستغرق ظهور التلف بضع ساعات أو حتى بعد بضعة أيام من مشاهدة الكسوف .

وأكدت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، أن الطريقة الوحيدة الآمنة لإلقاء نظرة مباشرة إلى الشمس عند الكسوف، هى باستخدام نظارات خاصة بها مرشح شمسى تفى بمعاير السلامة الدولية .

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وأكدت وزارة الصحة، أن النظارات الشمسية حتى المظلمة للغاية لن تحمى العينين ، داعية إلى تجنب استخدام الكاميرا أو الهاتف الذكى أو التلسكوب أو أى جهاز بصرى آخر إلا بإضافة مرشح شمسى معتمد لهذه الأجهزة للنظر بأمان إلى كسوف الشمس .

و على صعيد أخر، وجه وزير التعليم السعودى، بتأخير اختبارات الطلاب والطالبات فى جميع مدارس المملكة، يوم غدٍ الخميس إلى الساعة التاسعة صباحاً، بسبب ظاهرة كسوف الشمس، حرصاً على سلامتهم ومنسوبى المدارس، كما وجه الجامعات بما تراه مناسباً حيال ذلك.

وتشهد سماء المملكة مع شروق شمس يوم الخميس، كسوفا حلقيا نادرا للشمس يبدأ من الساعة 5:30 وينتهى عند 7:45 صباحا تقريبا، ونظرا لتزامن ظاهرة الكسوف مع توجه الطلاب والطالبات فى المدارس لأداء اختبارات منتصف العام الدراسى يوم غد الخميس، وحرصا على سلامتهم من النظر إلى الشمس بشكل مباشر بالعين المجردة، وخشية تعرض العين لجرعات كبيرة من الأشعة فوق البنفسجية، وما قد يتسبب فى حدوث إصابات للعين، وحروق بمركز الإبصار، تم تأجيل الأختبارات إلى الساعة التاسعة صباح غد الخميس.