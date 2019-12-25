سامسونج تستعد للكشف عن جيل جديد منتظر من سماعاتها اللاسلكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تستعد شركة سامسونج للكشف عن الجيل الجديد المنتظر من سماعاتها اللاسلكية المميزة "سامسونج إير بودز"، بقدرات متطورة تميزها عن الجيل السابق منها.



وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، التي أفادت بأن مصادر متطللعة من داخل شركة الإلكترونيات العملاقة، أفادت بأن الجيل الجديد من سماعات إير بودز قد يصل خلال حفل طرح سامسونج لهاتفها الجديد جلاكسي S11.

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وقالت الصحيفة، وفقاً لتقرير نشره موقع "زا فيرج" المختص بأخبار التقنيات، أن سامسونج ستنظم احتفالية للكشف عن هاتف جلاكسي S11، في شهر نوفمبر مطلع عام 2020 المقبل، ومن المتوقع أن تظهر النسخة الجديدة من سماعات "إير بودز" خلال هذه الاحتفالية، بإمكانيات متطورة تميزها عن النسخة السابقة.

وأبرز ما سيميز الجيل الجديد من سماعات سامسونج اللاسلكية، بطارياتها التي ستدعمها سامسومج، لتكون أقوى وأكثر قابلية للاحتفاظ بالشحن ثلاث مرات أكثر من الجيل الأقدم من السماعات.

وتدوم بطاريات النسخة الحالية من سماعات سامسونج "إير بودز" لمدة تتراوح بين 6 و7 ساعات، وفي مضاعفة ذلك كما هو متوقع، قد تصل مدة عمل السماعات لما يقرب من 15 ساعة متواصلة.