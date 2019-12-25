شرطة آلاباما تداهم منزل مجرم بحثاً عنه وهو سجين لديها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - داهمت قوة من شرطة مدينة آلاباما الأمريكية منزل مجرم مطلوب، وأطلقت الرصاص على قريبته، لتكتشف بعد ذلك، أن المطلوب أمنياً محتجز بالفعل لدى أحد سجون الولاية مشددة الحراسة. انتشرت الواقعة على نطاق واسع بعد تغريد أحد أفراد العائلة بما حدث مع قريبته آن رايلي ـ 19 عاماً ـ والتي تفاجأت بمداهمة بعض الأشخاص لمنزل عائلتها، واضطرت ـ بحسب روايته ـ للدفاع عن نفسها بتهديدهم ببندقية مرخصة تحتفظ بها في منزلها، ليتبادل الطرفان إطلاق النيران الذي انتهى بإصابتها، ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أثارت التغريدة غضباً واسعاً لدى الآلاف، واستدعى ذلك تغريد مأمور الشرطة سام كوتشران لتوضيح حقيقة ماحدث، مؤكداً أن الضباط توجهوا للقبض على نيكولاس ماكلويد في منزله، واضطروا للتعامل مع الفتاة التي لم تستجب للأوامر بإسقاط البندقية، وشرعت بإطلاق النيران تجاههم، مشيراً إلى أن الشرطة لم تكن المبادرة بإطلاق الرصاص، وكان التعامل معها "محترفاً"، إذ تمت إصابتها بشكل لا يمثل خطورة على حياتها.

انتقلت قصة آن رايلي للصحافة التي تعجبت من ذهاب الشرطة للقبض على أحد المجرمين، وهو محتجز بالفعل في أحد السجون. ونقل تليفزيون" فوكس نيوز10" عن أحد المسؤولين في وزارة الأمن الداخلي، أن الخلل يكمن في عدم إجراء المحققين فحصاً نهائياً عبر الكمبيوتر قبل إرسال قوة الشرطة لضبط المطلوب أمنياً.