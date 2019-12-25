ملابس على شكل الجسم البشري.. طريقة مبتكرة لتعليم الصغار علم التشريح

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابتكرت المعلّمة الإسبانية، فيرونيكا دوكي، طريقة حديثة ومثيرة لتعليم الأطفال الصغار أساسيات علم التشريح، بارتدائها «بدلة كاملة» على هيئة شكل جسم الإنسان، تظهر فيها الأعضاء في مكانها الطبيعي، والعضلات بألوانها الزاهية، لتتولى بدورها الشرح والإيضاح مباشرة على جسدها.

ولفتت طريقة المعلمة ـ 43 عاماً ـ من مدرسة «ماريا تيريزا دي تورو»، اهتمام وسائل الإعلام المحلية، فنقلت صحيفة EL PAIS صوراً لبدلتها التشريحية، إضافة إلى رد فعل الطلبة الصغار الذين بدوا مدهوشين للوهلة الأولى، لكنهم تفاعلوا على الفور مع معلمتهم، وبدوا أكثر استجابة، وفهماً لطريقتها الخاصة في الشرح، بدلاً من الاستعانة بالتمثال البلاستيكي التقليدي المعمول به في كل المدارس حول العالم، أو حتى اللوحات المجسمة.