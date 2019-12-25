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عشرات ملايين المشترين ومليارات الدولارات في موسم تسوق أعياد الميلاد

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اجتاحت مراكز التسوق في مدن العالم صغيرها وكبيرها حمى التسوق السنوية التي تستعر في ليلة الميلاد، وسط أجواء الاحتفالات التي تعيشها دول العالم بمناسبة الميلاد المجيد واحتفالات نهاية العام.
وفي بريطانيا يقدر أن يصل إنفاق المتسوقين أكثر من 6.5 مليار دولار (5 مليارات جنيه إسترليني) على شراء هدايا وحاجات الأعياد، بينما في أمريكا قدرت صحيفة يو إس إيه تودي عدد متسوقي اللحظة الأخيرة عشية الميلاد في الولايات المتحدة بنحو 74 مليون متسوق.
وشهدت مدن مثل لندن ونيويورك وطوكيو موجات من المتسوقين في الساعة الأخيرة بحثاً عن الهدايا التي تليق بمن يحبون، ما أحدث موجات زحام في بعض المراكز تطلبت تدخل قوات الأمن لتنظيم الحركة .
وتنوعت مشتريات المتسوقين من الهدايا لتشمل ألعاب الأطفال الإلكترونية التي جاءت في المرتبة الأولى، والملابس والعطور والهدايا الخاصة مثل كراسي العجلات التي قدمت لكبار السن.

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