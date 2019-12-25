شكرا لقرائتكم خبر عن تحطم طائرة عسكرية شمال غربي إيران ومصير الطاقم مجهول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد مسؤول في محافظة أردبيل، شمال غربي إيران، أن طائرة عسكرية تحطمت، الأربعاء، في سماء المحافظة.

وقالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، (إرنا)، إن الطائرة سقطت فوق مرتفعات سبلان، وإن فرق الإنقاذ هرعت إلى مكان الحادث للتعرف إلى مصير الطيار، والوصول لحطام الطائرة.

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