شكرا لقرائتكم خبر عن «التمييز» تؤكّد الحكم لصالح «ديار» في قضية «ليمتلس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: إيهاب عطا أيدت محكمة تمييز دبي، اليوم، حكم محكمة الاستئناف القاضي بإلزام شركة «ليمتلس العقارية» بدفع تعويض لصالح شركة «ديار» للتطوير العقاري، في الدعوى المرفوعة التي أقامتها الأخيرة ضد الأولى والتي تتجاوز تعويضاتها 600 مليون درهم.

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