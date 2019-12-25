شكرا لقرائتكم خبر عن حفتر يستقبل رئيس مجلس النواب الليبى بحضور قيادات عسكرية بالجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر فى مقر القيادة العامة بالرجمة، صباح اليوم الأربعاء رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح، ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثنى، ومحافظ مصرف ليبيا المركزى على الحبرى.

وأكدت شعبة الإعلام الحربى للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، فى بيان صحفى، أن اللقاء شمل حضور مجموعة من القيادات العسكرية، وتم خلاله التباحث فى عدد من الأمور التى تخص السياسات الدولية.

كما تناول اللقاء مناقشة الأمور الخدمية التى تكفل تقديم أفضل الخدمات لكافة المواطنين فى مختلف ربوع ليبيا.

كان وزير الخارجية الإيطالى لويجى دى مايو أكد أنه طلب من قائد الجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر خلال زيارته الأخيرة إلى الرجمة بضرورة المساهمة فى حل سياسى للأزمة الليبية.

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وأضاف دى مايو، خلال جلسة استماع أمام مجلس النواب الإيطالى، "طلبت من الجنرال حفتر، الذى أتوقع أن ألتقيه فى روما قريبًا، المساهمة فى حل سياسى للأزمة.. لقد طلبت نفس الشيء من رئيس مجلس النواب الليبى فى طبرق".

وأشار الوزير الإيطالى إلى أنه فى اجتماعه بالعاصمة طرابلس مع رئيس حكومة الوفاق فائز السراج أكد التحفظات القوية من جانب روما على الاتفاقيات الموقعة مؤخرًا مع تركياى، والتى ترى إيطاليا من وجهة نظرها أنها تعقد وبشكل خاص الوضع المعقد فى البلاد.

وأشار دى مايو إلى أن المهمة التى أداها تؤكد الأولوية المطلقة للحكومة الإيطالية من ناحية استقرار ليبيا والمنطقة الأورومتوسطية بأكملها، مضيفا "تجدد القتال والتدويل الملحوظ للنزاع يعرض البلاد لمخاطر حرب أهلية دموية، يفاقمهما كونها حرب بالوكالة."

كانت شعبة الإعلام الحربى قد نشرت صورًا الأسبوع الماضى للقاء المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، مع وزير الخارجية الإيطالى لويجى دى مايو والوفد المرافق له.