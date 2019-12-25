شكرا لقرائتكم خبر عن "الحرية والتغيير" بالسودان: الانتهاء من اختيار ولاة مدنيين مُكلفين الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت قوى "إعلام الحرية والتغيير"، في السودان، أنه سيتم الانتهاء من اختيار الولاة المدنيين، مطلع الأسبوع المقبل.

وقال ابراهيم الشيخ، الناطق الرسمي باسم قوى "الحرية والتغيير"، إن المجلس المركزي للقوى عقد اجتماعا هاما، مساء أمس، استمر حتى صباح اليوم الأربعاء؛ لمناقشة تكليف ولاة مدنيين بالولايات، لافتا إلى أن الاجتماع سادته روح وفاقية إيجابية ، وكانت "الحرية والتغيير" قالت في وقت سابق إنها ستقوم بتكثيف التواصل مع "الجبهة الثورية" (التي تضم حركات مسلحة وكيانات سياسية وهى أيضا ضمن مكونات "الحرية والتغيير")، وقوى الكفاح الأخرى، للوصول لتفاهمات وصيغة مشتركة، حول تشكيل المجلس التشريعي، واختيار الولاة المدنيين.

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وكانت الوثيقة الدستورية، التي وقعت في أغسطس الماضي، حددت تاريخ 17 نوفمبر الجاري لتشكيل المجلس التشريعي، لكن تم إرجاء تلك الخطوة، وأيضا تعيين ولاة مدنيين، وفقا لاتفاق الحكومة السودانية والحركات المسلحة في جوبا، إلى حين الوصول إلى اتفاق سلام.

وقال مسئولون سودانيون إنه يمكن اختيار ولاة مدنيين مُكلفين، إلى حين الوصول لاتفاق سلام مع الحركات المسلحة.