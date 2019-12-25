شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد اللجنة الحكومية الروسية السورية فى موسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

عُقدت اللجنة الحكومية الروسية السورية المشتركة، اليوم الأربعاء، في موسكو، برئاسة نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف ونائب رئيس وزراء الحكومة السورية وزير الخارجية وليد المعلم ، وأسفر الاجتماع، الذي كان مغلقا، عن توقيع الطرفين بروتوكولا للتعاون للفترة المقبلة.

وسيعقد اجتماع آخر مفتوح للجنة التعاون التجاري الاقتصادي والعلمي التقني ، وكان بوريسوف قد زار دمشق الأسبوع الماضي، واجتمع مع الرئيس السوري بشار الأسد وعدد من المسؤولين السوريين.