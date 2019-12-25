شكرا لقرائتكم خبر عن تمام سلام يهنئ اللبنانيين بعيد الميلاد المجيد.. ويكشف أمنيته للعيد القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم تمام سلام، رئيس الحكومة اللبنانية السابق، التهنئة للبنانيين، بشكل عام، وللمسيحيين خصوصا، بحلول عيد الميلاد المجيد، إذ تحتفل لبنان اليوم الأربعاء بالكريسماس، والذى تحتفل به الكنيسة الغربية وبعض الدول العربية يوم 25 ديسمبر من كل عام.

وقال سلام فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بموقع تويتر: "أجمل التهاني إلى اللبنانيين جميعا والمسيحيين بشكل خاص بعيد الميلاد المجيد أملا أن يحل العيد المقبل ويكون لبنان واللبنانيين بأفضل الأحوال".



تمام سلام

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وكان تمام سلام، قد أكد أن تشكيل حكومة جديدة من الاختصاصيين (تكنوقراط) هو السبيل لإنقاذ لبنان الذى أصبح على مشارف الانهيار الاقتصادى والاجتماعى، مشيرا إلى أن نمط الحكومات التى تشكلت منذ اتفاق الدوحة المبرم بين القوى السياسية اللبنانية فى قطر عام 2008 تسبب فى الأزمة الراهنة.

وقال سلام، فلا تصريحات صحفية، "إنه منذ اتفاق الدوحة وإلى اليوم، أصبحت الحكومات فى لبنان مرآة للمجلس النيابى، الأمر الذى أضعف آلية المحاسبة" مؤكدا أن المطلوب حاليا أن يكون مجلس النواب سلطة التشريع والمحاسبة، وأن تكون الحكومة السلطة التنفيذية التى تخضع لرقابة المجلس.

وأضاف: "نمط الحكومات التى تشكلها معظم كتل المجلس النيابى، والذى طُبق بعد اتفاق الدوحة، انتهت صلاحيته وهو ليس من الدستور، ويجب اليوم تشكيل حكومة تكنوقراط مُنتجة لوقف الانهيار".

وأشار إلى أن لبنان يحتاج إلى حل جذرى غير تقليدى، وأن حكومة التكنوقراط ليست اختراعا، وإنما هى ممر إجبارى لاستعادة الثقة فى الداخل والخارج، والخروج من الأزمة الحادة القائمة، لاسيما أزمة البنوك ومصير الودائع بها والتى هى ليست بأزمة عابرة.