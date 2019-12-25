مجلس التعاون يستنكر المحاولات المغرضة لتسييس قضية خاشقجي









اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: أكد الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني أن الأحكام الصادرة بحق المتهمين في قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي برهنت على استقلال ونزاهة القضاء السعودي.

وأشاد الزياني بالأحكام القضائية الابتدائية التي أصدرتها المحكمة الجزائية في الرياض ووصفها بأنها خطوة مهمة على طريق احقاق الحق وتطبيق العدالة.

وقال في بيان على الموقع الإلكتروني للمجلس إن الأحكام الصادرة أكدت حرص القضاء السعودي على تطبيق أحكام القانون بعد استكمال كافة الإجراءات القضائية الواجبة قانونا، فيما

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أثبتت التزام الحكومة السعودية وتعهدها بمحاكمة مرتكبي هذه الجريمة البشعة محاكمة شفافة تطبيقا للقانون وإرساء للعدالة.

واستنكر الأمين العام لمجلس التعاون المحاولات المغرضة لتسييس الجريمة والتدخل في الشؤون الداخلية للمملكة.

وكانت النيابة العامة السعودية قد أعلنت الاثنين، صدور أحكام بالقتل قصاصاً على 5 متهمين في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وأكدت النيابة أنه تم الإفراج عن نائب رئيس الاستخبارات السعودية أحمد عسيري بعد التحقيق معه لعدم ثبوت تهم ضده، وإخلاء سبيل المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني لعدم كفاية الدليل.