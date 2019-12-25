دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سامسونج تدعم هاتف GALAXY FOLD 2 القادم بشاشة حماية زجاجية قابلة للطي ظهر على التقنية بلا حدود.

أكد تقرير جديد على أن سامسونج تقدم إصدارها القادم من الهواتف القابلة للطي GALAXY FOLD 2 بشاشة حماية من الزجاج وقابلة للطي.

شغل هاتف GALAXY FOLD 2 المرتقب من سامسونج العديد من التسريبات خلال الفترة الماضية، حيث تشير التسريبات إلى أن سامسونج تستعد للإعلان عن هذا الإصدار خلال فعاليات مؤتمرها القادم في 18 من فبراير، ومن جديد يكشف تقرير نشر مؤخراً عن لمحات في تصميم هذا الإصدار.

كانت التسريبات السابقة قد أشارت إلى أن سامسونج ستقدم هاتف Galaxy Fold 2 بتحسينات في الشاشة التي تتميز بتصميم نحيف جداً، واليوم جاء تقرير ليؤكد على أن لوحات الحماية الخاصة بالشاشة ستتميز أيضاً بتصميم زجاجي قابل للطي.

ولقد جاءت التفاصيل الجديدة حول هاتف Galaxy Fold 2 عبر Ice Universe، حيث أكد الموقع على أن سامسونج تستبدل لوحات حماية الشاشة المصممة من البلاستيك المرن التي قدمت في هاتف Galaxy Fold بأخرى زجاجية، وذلك لتفادي المشاكل التي جاءت في لوحات الحماية البلاستيكية القابلة للخدش بشكل سريع، والتي قد تتعرض للتلف أيضاً.

Advertisements

ومن المقرر أن تقدم لوحات حماية الشاشة الزجاجية حماية لشاشة الهاتف بكفاءة أعلى، كما تقلل من إمكانية تعرض الشاشة للتكسير بشكل سريع.

يذكر أن التسريبات لم تحدد المورد الذي يقدم لوحات الشاشة الزجاجية للعملاق الكوري، إلا أن التسريبات السابقة قد أشارت إلى أن Corning تعمل بالفعل على تطوير لوحات لحماية الشاشة بتصميم نحيف جداً وقابل للطي، لذا نترقب إعلان سامسونج عن إصدارها الجديد لنتعرف بشكل أدق على مميزات هاتف Galaxy Fold 2 المرتقب.

المصدر

هذا الموضوع سامسونج تدعم هاتف GALAXY FOLD 2 القادم بشاشة حماية زجاجية قابلة للطي ظهر على التقنية بلا حدود.