- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
قامت Accusonus واحدة من أولى شركات هندسة الصوت التي تستخدم تقنية التعلم الآلي AI بإطلاق حزمة برامج تعمل على تسهيل إصلاح وفلترة الصوت باستخدام التعلم الآلي، كمحرر فيديو تعد معالجة الصوت امر في غاية الاهمية لأن الصوت السيء يجعل من المونتاج يبدو أقل جودة، دعونا نستعرض اهم ميزات هذه الفلاتر. © القيادي فلاتر Accusonus لإصلاح وتنقية الصوت باستخدام الذكاء الاصطناعي
© alqiyady فلاتر Accusonus لإصلاح وتنقية الصوت باستخدام الذكاء الاصطناعي – فلتر Noise Remover
هذه الأداة استثنائية في إزالة الأصوات الثابتة مثل مكيفات الهواء والمراوح والمولدات
والثلاجات وما إلى ذلك، القيم الموصى بها للمشاهد الحوارية هي 50 ٪ -75 ٪ لتحصل
على نتائج جيدة.
© alqiyady فلاتر Accusonus لإصلاح وتنقية الصوت باستخدام الذكاء الاصطناعي – فلتر Reverb Remover
يقوم فلتر Reverb Remover من مجموعة Accusonus بتصحيح تأثير الصوتيات
السيئة على الصوت في الموقع، مما يؤدي إلى التخلص من فراغ الغرفة وتقريب صوت
المتحدث من الميكروفون، هذا الفلتر يساعد على ازالة اصوات الصدى ويجعل صوت مثلما
كأنه مسجل باستخدام ميكروفون نك مايك. – فلتر De-Esser
يعمل De-Esser على ازالة الاصوات التي يكون فيها حرف “S” ظاهر بشكل كبير
في الكلمات الموجودة في الحوار أو اثناء المقابلة، ما يجعل هذا الفلتر مختلفًا عن غيره
هو أنه يمكنك بالفعل رؤية البرنامج يكتشف حرف S على شكل موجة خاصة.
© alqiyady فلاتر Accusonus لإصلاح وتنقية الصوت باستخدام الذكاء الاصطناعي اقرأ ايضاً | ريد جاينت تطلق مجموعة فلاتر Trapcode 15 للمونتاج والموشن جرافيك
عن طريق استهداف نطاق التردد الخاص بـ S سيقوم الفلتر بتقليل هذا التردد
فقط يمكنك تغيير التردد الذي تستهدفه بالنقر فوق “عادي” أو “واسع”. – فلتر De-Clipper
يقوم فلتر De-Clipper بالكشف عن المقاطع التي تم تسجيلها بصوت مرتفع وتصحيحها. – فلتر Plosive Remover
يقوم Plosive Remover بإزالة الزيادات الحادة في الصوت الناتج عن احرف P’S و M
و B، وتستطيع أن ترى الاماكن المستهدفة من خلال موجة Waveform منفردة.
© alqiyady فلاتر Accusonus لإصلاح وتنقية الصوت باستخدام الذكاء الاصطناعي – فلتر Voice Leveler
يقوم برنامج Voice Leveler بأتمتة عملية موازنة الأصوات المختلفة في مشاهد الحوار،
ميزة أخرى مثيرة للاهتمام في Voice Leveler هي أنك تستطيع التحكم في صوت التنفس،
يمكن أن يكتشف البرنامج صوت التنفس ولا يشمله في الموازنة.
© alqiyady فلاتر Accusonus لإصلاح وتنقية الصوت باستخدام الذكاء الاصطناعي * البرامج المتوافقة مع Accusonus
تدعم مجموعة Accusonus ERA Bundle برامج تحرير الصوت والفيديو الشهيرة
بشكل كامل مثل ادوبي بريمير برو وفاينل كت برو وافيد ميديا كومبوزر ودافينشي
ريزولف وغيرها من برامج تحرير الفيديو وتحرير الصوت. * السعر والتوافر
تكلفة الحزمة القياسية Accusonus ERA 4 تبلغ 354 دولار امريكي، اما حزمة ERA 4 Pro
فتبلغ تكلفتها 652$ دولار امريكي، ولكن قامت الشركة بالإعلان عن خصومات كبيرة
حيث يمكنك الحصول على حزمة ERA 4 Standard بسعر 99$ دولار امريكي،
وباقة ERA 4 Pro بسعر 299$ دولار امريكي، لمعرفة المزيد حول Accusonus قم
بزيارة الموقع الالكتروني.
The post فلاتر Accusonus لإصلاح وتنقية الصوت باستخدام الذكاء الاصطناعي appeared first on Creative School Arabia.
تم نشر هذا المقال على موقع القيادي
كانت هذه تفاصيل خبر فلاتر Accusonus لإصلاح وتنقية الصوت باستخدام الذكاء الاصطناعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.