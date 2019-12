دبي - بواسطة محمد فارس © alqiyady فلاتر Accusonus لإصلاح وتنقية الصوت باستخدام الذكاء الاصطناعي

قامت Accusonus واحدة من أولى شركات هندسة الصوت التي تستخدم تقنية التعلم الآلي AI بإطلاق حزمة برامج تعمل على تسهيل إصلاح وفلترة الصوت باستخدام التعلم الآلي، كمحرر فيديو تعد معالجة الصوت امر في غاية الاهمية لأن الصوت السيء يجعل من المونتاج يبدو أقل جودة، دعونا نستعرض اهم ميزات هذه الفلاتر. © القيادي فلاتر Accusonus لإصلاح وتنقية الصوت باستخدام الذكاء الاصطناعي

هذه الأداة استثنائية في إزالة الأصوات الثابتة مثل مكيفات الهواء والمراوح والمولدات

والثلاجات وما إلى ذلك، القيم الموصى بها للمشاهد الحوارية هي 50 ٪ -75 ٪ لتحصل

على نتائج جيدة.

يقوم فلتر Reverb Remover من مجموعة Accusonus بتصحيح تأثير الصوتيات

السيئة على الصوت في الموقع، مما يؤدي إلى التخلص من فراغ الغرفة وتقريب صوت

المتحدث من الميكروفون، هذا الفلتر يساعد على ازالة اصوات الصدى ويجعل صوت مثلما

كأنه مسجل باستخدام ميكروفون نك مايك. – فلتر De-Esser

يعمل De-Esser على ازالة الاصوات التي يكون فيها حرف “S” ظاهر بشكل كبير

في الكلمات الموجودة في الحوار أو اثناء المقابلة، ما يجعل هذا الفلتر مختلفًا عن غيره

هو أنه يمكنك بالفعل رؤية البرنامج يكتشف حرف S على شكل موجة خاصة.

عن طريق استهداف نطاق التردد الخاص بـ S سيقوم الفلتر بتقليل هذا التردد

فقط يمكنك تغيير التردد الذي تستهدفه بالنقر فوق “عادي” أو “واسع”. – فلتر De-Clipper

يقوم فلتر De-Clipper بالكشف عن المقاطع التي تم تسجيلها بصوت مرتفع وتصحيحها. – فلتر Plosive Remover

يقوم Plosive Remover بإزالة الزيادات الحادة في الصوت الناتج عن احرف P’S و M

و B، وتستطيع أن ترى الاماكن المستهدفة من خلال موجة Waveform منفردة.

يقوم برنامج Voice Leveler بأتمتة عملية موازنة الأصوات المختلفة في مشاهد الحوار،

ميزة أخرى مثيرة للاهتمام في Voice Leveler هي أنك تستطيع التحكم في صوت التنفس،

يمكن أن يكتشف البرنامج صوت التنفس ولا يشمله في الموازنة.

تدعم مجموعة Accusonus ERA Bundle برامج تحرير الصوت والفيديو الشهيرة

بشكل كامل مثل ادوبي بريمير برو وفاينل كت برو وافيد ميديا كومبوزر ودافينشي

ريزولف وغيرها من برامج تحرير الفيديو وتحرير الصوت. * السعر والتوافر

تكلفة الحزمة القياسية Accusonus ERA 4 تبلغ 354 دولار امريكي، اما حزمة ERA 4 Pro

فتبلغ تكلفتها 652$ دولار امريكي، ولكن قامت الشركة بالإعلان عن خصومات كبيرة

حيث يمكنك الحصول على حزمة ERA 4 Standard بسعر 99$ دولار امريكي،

وباقة ERA 4 Pro بسعر 299$ دولار امريكي، لمعرفة المزيد حول Accusonus قم

بزيارة الموقع الالكتروني.

