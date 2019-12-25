العراق.. قصي السهيل يعتذر عن ترشيحه لرئاسة الحكومة

العراق/ عامر الحساني/ الخليج 365

اعتذر الوزير العراقي قصي السهيل، الأربعاء، لكتلة "تحالف البناء" (150 نائبا من أصل 329) عن ترشيحه لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة.

جاء ذلك، في وثيقة صادرة عن مرشح تحالف البناء لرئاسة الوزراء قصي السهيل، حصلت الخليج 365 على نسخة منها.

وجاء في نص الوثيقة "الأخوة في تحالف البناء.. أثمن عاليا ترشيحكم لنا باعتباركم الكتلة الأكبر، ولكون الظروف غير مهيئة حسب تقديرنا لمثل هذا التكليف، ارجو تفضلكم بالموافقة على قبول اعتذاري عنه، راجيا لكم الموفقية في اختيار من ترونه مناسبا بديلا عنا".

ورشح تحالف "البناء" المعروف بقرب قادته من إيران، الأحد، وزير التعليم العالي في حكومة تسييرالأعمال قصي السهيل، لرئاسة الحكومة المقبلة.

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ويأتي هذا الموقف وسط رفض واسع من قبل المتظاهرين العراقيين لترشيح السهيل، فضلا عن قوى سياسية بارزة على رأسها تحالف "سائرون" المدعوم من مقتدى الصدر، وائتلاف "النصر" بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، وقوى سنية بينها الكتلة التي يتزعمها رئيس البرلمان الأسبق أسامة النجيفي.

والأحد، انقضت المهلة الدستورية أمام رئيس الجمهورية لتكليف مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة، وسط خلافات وجدل واسعين بشأن الكتلة البرلمانية الأكبر التي ستوكل بهذه المهمة.

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