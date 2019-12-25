أنقرة/ باريس كوندوغان/ الخليج 365
أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، إصابة 14 مدنيا جراء تفجيرين إرهابيين متزامنين وقعا في مدينة جرابلس شمالي سوريا.
وذكرت الوزارة في بيان على حسابها بموقع تويتر، أن الهجومين الإرهابيين نجما عن تفجير دراجتين ناريتين مفخختين عن بعد.
وأشارت إلى أن تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي استهداف مجددًا المدنيين الأبرياء في جرابلس الواقعة ضمن منطقة "درع الفرات".
وأكد أن التفجيرين أسفرا عن إصابة 14 مدنيًا بينهم أطفال.
بدوره، لفت مراسل الخليج 365 في المنطقة إلى أن الدراجتين كانتا مركونتين في منطقتين مزدحمتين، مبينًا أن التفجيرين ألحقا أضرارًا مادية بالمكان.
ويشن تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي هجمات إرهابية بشكل متكرر في الأونة الأخيرة بمدينة جرابلس التي تم تطهيرها من الإرهاب بفضل عملية "درع الفرات"، حيث أسفر تفجير وقع في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عبر سيارة مفخخة عن إصابة 9 مدنيين بينهم طفل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 14 مدنيا جراء تفجيرين إرهابيين بجرابلس السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.