إصابة 14 مدنيا جراء تفجيرين إرهابيين بجرابلس السورية

أنقرة/ باريس كوندوغان/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، إصابة 14 مدنيا جراء تفجيرين إرهابيين متزامنين وقعا في مدينة جرابلس شمالي سوريا.

وذكرت الوزارة في بيان على حسابها بموقع تويتر، أن الهجومين الإرهابيين نجما عن تفجير دراجتين ناريتين مفخختين عن بعد.

وأشارت إلى أن تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي استهداف مجددًا المدنيين الأبرياء في جرابلس الواقعة ضمن منطقة "درع الفرات".

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وأكد أن التفجيرين أسفرا عن إصابة 14 مدنيًا بينهم أطفال.

بدوره، لفت مراسل الخليج 365 في المنطقة إلى أن الدراجتين كانتا مركونتين في منطقتين مزدحمتين، مبينًا أن التفجيرين ألحقا أضرارًا مادية بالمكان.

ويشن تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي هجمات إرهابية بشكل متكرر في الأونة الأخيرة بمدينة جرابلس التي تم تطهيرها من الإرهاب بفضل عملية "درع الفرات"، حيث أسفر تفجير وقع في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عبر سيارة مفخخة عن إصابة 9 مدنيين بينهم طفل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.