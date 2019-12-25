غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365-

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الأربعاء، حركة فتح والسلطة الوطنية الفلسطينية إلى فرض العملية الانتخابية في مدينة القدس المحتلة، وتحويلها إلى "حالة اشتباك شعبي وسياسي مع الجانب الإسرائيلي".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده القيادي في الحركة، صلاح البردويل، في مدينة غزة، للحديث حول آخر التطورات في ملف الانتخابات الفلسطينية.

وأضاف البردويل:" لا نقبل بأخذ الإذن من الاحتلال لإجراء الانتخابات، بل نفرض العملية الانتخابية فرضا، ونحوّل القدس إلى ساحة اشتباك شعبي وسياسي".

وجدّد البردويل تأكيد حركته على "رفضها إجراء انتخابات دون القدس".

كما طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بضرورة إصدار المرسوم الرئاسي الخاص بالانتخابات، دون انتظار موافقة إسرائيل على إجرائها بمدينة القدس.

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حماس تدعو لـ"فرض" الانتخابات في القدس دون انتظار موافقة إسرائيل

واستكمل قائلاً:" يجب علينا أن نتفق على خطة عمل وطنية، هدفها جعل عملية الانتخابات في القدس معركة سياسية وشعبية لتثبيت حقنا".

وأرسلت "حماس" مؤخرا، موافقتها الرسمية، للرئيس عباس، على إجراء الانتخابات.

لكن حركة "فتح" والسلطة الفلسطينية تقول إن التأخر في إصدار المرسوم، يأتي نتيجة عدم وصول الموافقة الإسرائيلية على إجراء الانتخابات في مدينة القدس.

وعقدت آخر انتخابات رئاسية عام 2005، فيما أجريت آخر انتخابات تشريعية في 2006.

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