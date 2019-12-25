عون: من الخطأ اعتبار حكومة لبنان المقبلة تابعة لـ"حزب الله"

بيروت / يوسف حسين / الخليج 365

الرئيس اللبناني ميشال عون، في تصريحات قبيل قداس عيد الميلاد:

- إن "ما يحدد لون الحكومة المقبلة، هو التأليف وليس التكليف"

- أعرب عن اعتقاده بأن تقوم الحكومة على اختصاصيين وأن تكون "لكل اللبنانيين"

- "ليس باسيل من سيشكل الحكومة المقبلة"

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، الأربعاء، إنه "من الخطأ" اعتبار الحكومة المقبلة برئاسة حسان دياب، حكومة "حزب الله".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها عقب لقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي، قبيل قداس عيد الميلاد في بلدة "بكركي" شمالي بيروت، وشدد خلالها على أنه ليس رئيس حزب التيار الوطني جبران باسيل، من سيشكل الحكومة.

وأضاف عون: "ما يحدد لون الحكومة المقبلة، هو التأليف وليس التكليف"، لافتًا إلى اعتقاده بأنها ستقوم على اختصاصيين، وأنها "ستكون لكل اللبنانيين".

ومضى قائلًا: "نحن انتظرنا رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري مئة يوم ولم تحل أزمة التكليف (..) أريد ولا أريد، ليس هكذا نشكل الحكومة".

وتابع موضحًا: "الوزير جبران باسيل، رئيس أكبر تكتل نيابي، ليس هو من يؤلف الحكومة، بل من يفترض أن يؤلفها يقوم بذلك".

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وباسيل، هو رئيس حزب التيار الوطني الحرّ، وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال، وصهر رئيس الجمهورية، ميشال عون.

والثلاثاء، رأى الحريري، أن الحكومة التي يجري تشكيلها ستكون "حكومة جبران باسيل".

وأكد الحريري أنه "لا تسمية ولا تغطية ولا مشاركة ولا ثقة إذا تطلب الأمر" من قبله للحكومة التي يعمل حسان دياب على تشكيلها.

وأفضت استشارات نيابية ملزمة إلى تسمية دياب لتشكيل الحكومة المقبلة، لتخلف حكومة الحريري، التي استقالت في 29 أكتوبر/ تشرين أول، تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ السابع عشر من ذلك الشهر.

وامتنعت كتلة "المستقبل" (19 نائبًا من 128)، بزعامة الحريري، عن التصويت خلال هذه الاستشارات.

وأبلغت الكتلة دياب بأنها "لن تشارك بالحكومة، ولن تعرقل تشكيلها"، بحسب ما صرّح به النائب عن الكتلة، سمير الجسر، السبت.

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