نبع السلام.. طلاب مدرسة "مشرفة الحاوي" يشكرون تركيا

أنقرة / باريش غوندوغان / الخليج 365

أعرب طلاب مدرسة "مشرفة الحاوي" بمدينة تل أبيض شمالي سوريا، التي تم تطهيرها من الإرهابيين من خلال عملية "نبع السلام"، عن سعادتهم بالعودة إلى المدرسة مرة آخرى، وتقدموا بالشكر لتركيا.

وتمت أعمال صيانة وتأهيل المدرسة بالتعاون بين وزارة الدفاع التركية، وولاية شانلي أورفة.

ونشرت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، عبر حسابها على تويتر صور المدرسة بعد تأهيلها.

وقالت إحدى المعلمات بالمدرسة: "حينما أتيت إلى المدرسة كانت جميع مرافقها متهدمة جراء استهدافها من قبل تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي".

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وأضافت: "وفرت تركيا كل احتياجات المدرسة. ونحن بدورنا نشكر الشعب التركي لتقديمه هذه المساعدات".

وقال أحد أولياء الأمور: "في ظل وجود التنظيم الأرهابي بالمنطقة لم يستطع أبناؤنا الذهاب إلى المدرسة، ولم نستطع الخروج من منازلنا".

وتابع: "منذ وصول تركيا إلى المنطقة نشعر بالراحة والطمأنينة. يذهب ابني إلى المدرسة، ويتعلم القراءة رويدًا رويدًا، بعد أن كان قد نسيها. شكراً جزيلاً للدولة التركية".

بدورهم، أعرب طلاب المدرسة عن سعادتهم بالعودة إليها وشكروا لتركيا على ما قدمته لهم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.