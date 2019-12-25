هيئة المساحة الجيولوجية : لاهزات أرضية على الخبر

صحيفة الخليج الالكترونية

نفى المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، طارق أباالخيل، ما يتم تداوله اليوم (الأربعاء) في وسائل التواصل الاجتماعي بحدوث هزة أرضية في مدينة الخبر، مؤكد بأن المركز الوطني للزلازل والبراكين في هيئة المساحة الجيولوجية لم يرصد أي زلزال في المنطقة الشرقية، مبينًا في الوقت نفسه أن المركز يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع ويتابع ويرصد كل شاردة وواردة عبر 270 محطة رصد زلزالي منتشرة في جميع مناطق المملكة.

وشدد المتحدث لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانجراف خلف الشائعات.