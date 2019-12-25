مجلس_التعاون_الخليجي : يستنكر المحاولات المغرضة لتسييس جريمة مقتل جمال خاشقجي

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صحيفة الخليج الالكترونية
أشاد الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني بالأحكام القضائية الابتدائية التي أصدرتها المحكمة الجزائية في الرياض بحق المتهمين في جريمة مقتل الإعلامي السعودي المرحوم جمال خاشقجي، ووصفها بأنها خطوة مهمة على طريق احقاق الحق وتطبيق العدالة.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون أن الأحكام الصادرة بحق المتهمين برهنت على استقلال ونزاهة القضاء السعودي، وحرصه على تطبيق أحكام القانون بعد استكمال كافة الإجراءات القضائية الواجبة قانونا، وأثبتت التزام حكومة المملكة العربية السعودية وتعهدها بمحاكمة مرتكبي هذه الجريمة البشعة محاكمة شفافة تطبيقا للقانون وارساء للعدالة، مستنكرا المحاولات المغرضة لتسييس الجريمة والتدخل في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية.
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