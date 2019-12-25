تعرف على فوائد المجفف الكهربائي!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

لا تقتصر فوائد المجفف الكهربائي على تجفيف الشعر بل ستكتشفين اليوم أن للسيشوار مهاماً متعددة لم تخطر يومًا على بالك، إحمليه وإعتمديه كحلّ لهذه المشاكل:



- تجفيف الملابس: كم من مرّة قررت إرتداء قميص ووجدت أنه ما زال رطبًا أو مبللًا؟ لا عليك، وجهّي المصفف الكهربائي على القطعة وانتظري لمدة 5 الى 10 دقائق، ها هي حاضرة وشبه مكوّية.

- تسريع عملية شوي اللحم: شوي اللحم أحد مهام الرجل الأساسية أيام الأعياد، غالبًا ما نرى الرجال منهمكين في إستعمال قطع البلاستيك للتهوئة وتسريع عملية إشعال الفحم أو نضج اللحم، من هنا ننصح الرجال بإستعمال مجفف الشعر.

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- تجفيف طلاء الاظافر: بين تلوين الاظافر، إنتظارها حتى تجف والاهتمام بالطفل الصغير، تجد الأم صعوبة في إتمام هذه العملية الأساسية في حياتها الجمالية لذا وجدنا لك الحل وهو المجفف الكهربائي بدرجة حرارة منخفضة، يتميز المجفف بسرعات متدرجة ونلاحظ أن الدرجة الخفيفة تساهم في تجفيف طلاء الأظافر، بعد 5 دقائق، إمسحي الأظافر بقماشة مبللة بمياهٍ باردة وتمتعّي بأنامل ذهبية.

- توسيع الأحذية: لن ترمي حذاءً واحدًا بعد اليوم إذ ستتمكنين من توسيعه بواسطة الهواء الساخن المتصاعد من المجفف الكهربائي والذي يعمل على تسخين الجلد وتليينه.

- إزالة الشمع: سلّطي المجفف على بقع الشمع الواقعة على الأرض أو على الأثاث ثم إنزعيها بواسطة قماشة. إنتبهي لا تستخدمي السكاكين لئلا تخدش الخشب وإبتعدي عن الضغط بأظافرك.

- التخلص من بقايا الأوراق الملتصقة على الطاولات أو الأواني الزجاجية: تكرهين إزالة الأوراق الملتصقة على الأواني الزجاجية الجديدة؟ الحل يكمن بتوجيه المجفف على الورقة وبثوانٍ معدودة ستتخلصين منها.