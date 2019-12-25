نبتة تتسبب بجروح وحروق وعمى فور لمسها .. تعرف عليها!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

هناك نبتة تسمى "هرقلية مانتغازية" أو "عشبة الخنزير العملاقة" تتمتع بأزهار بيضاء جميلة ومغرية، لكن إياك أن تخطئ وتلمسها، فهي خطيرة للغاية، هذه من ضمن الأشياء التي يجب أن نتعلمها في المدرسة، لكن شيئًا مهمًا بهذه الدرجة ربما يجب أن تتعلمه بنفسك.



ويعد الأطفال عرضة كبيرة لخطرها بسبب فضولهم، ويوجد منها 10 في أمريكا الشمالية، لكن في الدول التي تتميز بتفوقها في التعليم فتخصص جزءًا من المناهج لنصح الطلاب بأشياء ألا يفعلوها أفضل من التجربة العملية السيئة.

ما هي نبتة هرقلية مانتغازية؟

هي نبتة من عائلة الجزر، يمكن أن تنمو أكثر من 4 أمتار، وإن لمست عن طريق الخطأ طرفًا من أوراقها فستصيبك بالتقرحات المخيفة، أو حتى الإصابة بنوع من العمى إن حصل تلامس للعينين، وحروق من الدرجة الثالثة.

Advertisements

وتعود كل هذه الآثار الخطيرة لنوع من المواد الكيماوية التي تحتوي عليها، والتي إن لامست بشرة الإنسان تزيد من حساسيتها للضوء، وتكون الجروح والتقرحات مؤلمة للغاية، والتي تتشكل خلال 48 ساعة ويمكن أن تستمر من عدة أسابيع إلى 6 سنوات، كما يمكن أن تتسبب بحساسية دائمة للضوء إن دخل "النسغ" العصارة إلى العين.

الخطوات التي عليك القيام بها عند إصابتك أو إصابة أحد أطفالك:

- اغسل المنطقة المصابة مباشرة بالماء البارد، واعمل ذلك على وجه السرعة لأن المادة السامة تتفاعل خلال 15 دقيقة، مع ضرورة تجنب الشمس.

- ضع كريم واقي شمس على المنطقة المتأثرة، وعند الإصابة المباشرة للعين يجب غسلها بالماء البارد مع مراعاة ارتداء النظارات الشمسية للحماية من الضوء.