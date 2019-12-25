لا ترمي تفل القهوة بعد اليوم.. لهذا السبب!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

لا ترمي تفل القهوة بعد اليوم، ففيه سر العناية ببشرتك. اتبعي هذه الوصفات المنزلية لبشرة متألقة وناعمة.



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فالبنّ مصدر غني بالمواد المضادة للتأكسد إنه يحمي الجلد ويعزز دفاعاته الطبيعية، وهو يحمي من أشعة الشمس الضارة UVB المسببة للسرطان. ويجعل البن البشرة ناعمة ومشرقة ويصلح الأنسجة، ويزيد مرونة الجلد، كما يحسّن مستوى الكولاجين والدورة الدموية ويحدّ من تورم الأنسجة والإنتفاخ تحت العينين.

الوصفة:

قبل أن تغسلي شعرك بالشامبو ضعي حفنة من تفل القهوة على شعرك (ما يركد من البن بعد تحضير القهوة في الركوة أو في آلات تحضير القهوة على أنواعها).

إفركي الشعر جيداً بالبنّ المستعمل ثم إشطفيه وإغسليه كالمعتاد.